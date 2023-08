Ragazzo salva bimba che precipita dal 5° piano a Torino

di Gaudieri Brunella

Un passante, un ragazzo di 37 anni a Torino ha salvato la vita ad una bambina di 3 anni che precipitava nel vuoto dal 5 piano.

Il fatto avvenuto 2 giorni fa nel capoluogo piemontese, ha scosso la sensibilità dell’opinione pubblica e fatto riflettere per l’altruismo profuso nel gesto. Mattia Aguzzi si trovava per caso nei pressi della palazzina dove è precipitata la bambina. Ad un certo punto, mentre stava andando a comprare il pane con la compagna, ha avvertito delle urla provenire dal palazzo, mentre un ragazzo cercava insistentemente di convincere la bambina a rientrare. Invece lei aveva iniziato a sporgersi sempre più dal cornicione fino a scavalcarlo e a tenersi solo con le due braccia, mentre le gambe penzolavano nel vuoto.

Mattia Aguzzi ha deciso in pochi secondi di restare lì e cercare di afferrare la bambina che di lì a poco non ce l’ ha più fatta a sostenere il suo peso con le braccia ed è precipitata nel vuoto. Sulla traiettoria il 37enne ha preso la bambina con le sue braccia e tentato di attenuare il colpo, ma entrambi sono caduti per terra.

Dal suo racconto emerge la paura di entrambi in quel momento, la mancanza di segnali da parte della bambina appena caduti per terra e poi d’improvviso il suo pianto. Mattia in quel momento trae un sospiro di sollievo, mentre la compagna chiama l’ambulanza.

Entrambi escono indenni dalla brutta avventura, ora in corso le indagini per accertamenti nell’appartamento. Entrambi i genitori della bimba erano in casa.