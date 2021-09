“Raggi Gamma”: testo e significato del nuovo singolo di Sangiovanni

Da pochi minuti è uscito il nuovo singolo di Sangiovanni dal titolo “Raggi Gamma”: ecco il testo e il significato della canzone

È arrivato da poco sul mercato musicale italiano e non ha già bisogno di presentazioni: stiamo parlando di Sangiovanni, noto a tutti per essere l’autore di hit come Lady e Malibu. Da pochi minuti è uscito il suo nuovo pezzo dal titolo “Raggi Gamma”.

Classe 2003, nonché medaglia d’argento della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, “Sangio” ha già avuto le sue soddisfazioni solamente con la pubblicazione dei suoi pezzi e del suo EP che ormai tutti conoscono. Durante la sua permanenza nella scuola più seguita in tv, Sangiovanni ha pubblicato i singoli Lady, Tutta la notte e Hype, che insieme ai brani dell’anno precedente hanno scalato la classifica italiana. Quello di maggior successo è stato proprio Lady, certificato quadruplo disco di platino dalla FIMI. Il 14 maggio è uscito per Universal Music Italia il primo EP omonimo del cantante, che è entrato direttamente in vetta alla classifica italiana degli album e che in due settimane ha ottenuto il suo primo disco di platino, a cui se ne è aggiunto un secondo nel successivo luglio per le oltre 100mila unità di vendita totalizzate a livello nazionale.

Il Sangio Live Tour

Sangiovanni farà la sua prima tournée nazionale dal nome “Sangio Live Tour”, con nove date fissate per gennaio 2022. Il tour, organizzato da Friends&Partners, vedrà il cantante esibirsi l’8 e 9 gennaio a Torino presso Venaria Concordia, per poi trasferirsi all’Alcatraz di Milano il 12 e il 14 gennaio e ancora due date alla Firenze Tuscany Hall il 19 e 20 gennaio, una al Palapartenope di Napoli il 22 gennaio e infine a Roma, dove l’Atlantico Live lo accoglierà il 26 e 27 gennaio.

“Raggi Gamma”: testo e significato

“Raggi Gamma” è stata scritta dallo stesso Sangiovanni accanto alle produzioni di DRD (Dardust), Erin e JxN ed è la storia di un amore che “ferma le onde e i raggi gamma”.

Ecco il testo di Raggi Gamma

E se mi guardi così si fermano anche le onde

E i raggi gamma non saranno così così

Non saranno più un dramma

E le mezze stagioni ritorneranno oh oh oh

E oggi prendo la metro oh oh oh

Per portarti un regalo un po’ strano

Che se sorridi è così così così, che tutto torna umano

Mi sento un ragazzino alla prima cotta

non ci sono più gli uomini di una volta

ho gli occhi a cuoricino per quanto sei bella

il tuo amore spazza via le giornate di pioggia

sai che ho mille problemi

mille pensieri in testa, ma tu me li risolvi

più o meno tutte le volte ti prendi cura di me

anche quando non serve

no no, non è la mia prima volta

ma sei la mia prima volta

perché non ho conosciuto qualcuno come te

sai cosa mi passa per la testa

E se mi guardi così si fermano anche le onde

E i raggi gamma non saranno così così

Non saranno più un dramma

E le mezze stagioni ritorneranno oh oh oh

E oggi prendo la metro oh oh oh

Per portarti un regalo un po’ strano

Che se sorridi è così così così, che tutto torna umano

Che mangio a pranzo se non ho fame

che faccio adesso se non ci sei

avevo bisogno di un pò di spazio

ma ora ti penso e lo sai

cosa mi passa per la testa

E se mi guardi così si fermano anche le onde

E i raggi gamma non saranno così così

Non saranno più un dramma

E le mezze stagioni ritorneranno oh oh oh

E oggi prendo la metro oh oh oh

Per portarti un regalo un po’ strano

Che se sorridi è così così così, che tutto torna umano

che tutto torna umano (x3)