Random e il suo nuovo singolo “Mi sento bene”

Il singolo “Mi sento bene” del noto cantautore Random, dal 24 settembre è in radio e su tutte le piattaforme digitali

Emanuele Caso, in arte Random, classe 2001, è un giovane cantautore del nuovo genere musicale pop urban. I suoi testi toccano l’anima di chi li ascolta, grazie alla sua personalità sensibile e trattano argomenti di vita quotidiana della sua tenera età.

Ad affiancare Random è il produttore Zenit. Nel 2018 scrisse l’album intitolato “Giovane Oro”. Nel 2019, con la canzone “Chiasso”, entrò in classifica, primeggiando la Top Viral di Spotify e raggiungendo 3 dischi di platino e oltre 90 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali. A ottobre del 2019 va fuori il singolo “Rossetto”, certificato disco di platino, che oltre ad avere un grande successo sui social network, ha ricevuto oltre 35 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali.

Nel gennaio 2020 Random pubblica il terzo singolo “Scusa a a a” e il suo videoclip ha successo tra le inclinazioni di YouTube. A marzo raggiunge un milione di stream in quasi un mese con il singolo “Marionette”, in collaborazione con Carl Brave. A maggio partecipa con il brano “Sono un bravo ragazzo, un po’ fuori di testa”, come protagonista speciale ad “Amici Speciali- con Tim insieme per l’Italia”, una puntata speciale del programma di Maria De Filippi. La hit arriva a 50 milioni di stream su ogni piattaforma digitale, concquistando le classifiche radiofoniche, diventa disco di platino e il videoclip è tra le top 3 delle tendenze di YouTube. A giugno pubblica l’EP “Montagne Russe”, certificato Oro, rimane nella top 10 della classifica FIMI/GfK Italia e nella top 15 per 15 settimane. A dicembre “Sono Luce”, prodotto da Shablo e Zenit.

Consegue la candidatura come Best Italian Act agli MTV EMA2020 ed è stato uno dei 26 vincitori alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Torno a Te”.

Il suo ultimo album è uscito il 2 aprile 2021, intitolato “Nuvole”, il 25 giugno l’inedito “Siamo di un altro pianeta” e il 24 settembre “Mi sento bene”.

Random comunica il suo nuovo singolo “Mi sento bene” in radio e su tutte le piattaforme digitali venerdì 24 settembre.

“Mi sento bene” scritto da Random e Raige e prodotto da Zenit, è una melodia dal ritmo frenetico, nella quale il cantautore medita su tutti quei momenti che fanno stare bene e invita a cercare la felicità nelle piccole cose.

“L’obiettivo della vita di ciascuno di noi dovrebbe essere questo: circondarsi di persone e di momenti che ci facciano sentire bene, non importa come, non importa dove, non importa con chi. Importa farlo per sé stessi.” Ecco le parole di Random.

L’artista ventenne è diventato uno dei più celebri con oltre 210 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali.

A seguire il testo della canzone “Mi sento bene”

E sei dentro la mia testa (testa testa), ma ho qualcosa che mi ferma dentro me e sei la mia prima scelta, sembra la prima volta, si vola senza meta, mi sento bene. Quando mi guardi e mi ripeti che la vita è negli istanti, quando ti incazzi se torno a casa e se non resto fino a tardi, un po’ fuggo da te, però fuggo da che? Quando mi passi davanti sei un film che vorrei rivedere anche se conosco la fine, voglio fare rumore, alzare la voce, tu stammi a sentire, voglio fare tacere tutte le paure che non mi vuoi dire. Pensami e sarò lì vicino, disegno gli angoli di ogni tuo sorriso, stringimi sono qui, lo sai che sei dentro la mia testa (testa testa). Ma ho qualcosa che mi ferma e sei la mia prima scelta, sembra la prima volta, si vola senza meta, mi sento bene. Siamo distanti, sento il mare davanti le orme sulla sabbia per ricordare i miei passi, i tuoi occhi brillano diamanti, lacrime scendono a incastonarli, tu continui a dirmi sottovoce “non è vero”, io non so nemmeno spiegarti come si fa, prima delle mani sento sempre il tuo pensiero, più della mia casa sei tutta la mia città. Pensami e sarò lì vicino, disegno gli angoli di ogni tuo sorriso, stringimi, sono qui lo sai. E sei dentro la mia testa (testa testa), ma ho qualcosa che mi ferma dentro me, sei la mia prima scelta, sembra la prima volta, si vola senza meta, mi sento bene. E sei dentro la mia testa (testa testa), perché un cuore non mi basta. Semplice, come il mondo che si ferma. La strada è tutta nostra e dirti ancora mi sento bene, ti voglio bene.