Ravello, nuova giornata di donazione del sangue in piazza con Comune e Avis
Sabato 18 aprile il camper Avis sarà in piazza Fontana Moresca dalle 8 alle 10.30 per una nuova raccolta di sangue promossa insieme al Comune di Ravello.
Una mattinata dedicata alla solidarietà e alla sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue. È in programma per sabato 18 aprile, a piazza Fontana Moresca, un nuovo appuntamento promosso dal Comune di Ravello in collaborazione con la delegazione comunale di Salerno dell’Avis, l’Associazione Volontari Italiani Sangue.
L’iniziativa si svolgerà dalle ore 8 alle ore 10.30 e rappresenta un’occasione concreta per offrire un contributo importante a sostegno del sistema sanitario e delle persone che necessitano di trasfusioni.
Chi può donare
Potranno partecipare alla raccolta i volontari di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Per i nuovi donatori, il limite massimo di età è fissato a 60 anni. Tra i requisiti richiesti c’è anche un peso corporeo non inferiore ai 50 chilogrammi.
Per effettuare la donazione sarà necessario presentarsi al camper dell’Avis muniti di documento di identità e codice fiscale.
Ogni quanto si può donare
Come ricordano gli organizzatori, gli uomini possono donare ogni 90 giorni, mentre per le donne l’intervallo previsto è di 180 giorni.
L’iniziativa punta a rafforzare la cultura della donazione e a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di un gesto semplice ma fondamentale per salvare vite.
Informazioni e prenotazioni
Per ulteriori informazioni o per prenotare la propria donazione è possibile contattare il numero 3356574781.
La giornata del 18 aprile conferma l’impegno condiviso tra istituzioni e associazioni del territorio nel promuovere campagne di prevenzione, salute pubblica e partecipazione civica.
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