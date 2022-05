Il Real Madrid continua a vincere e si avvicina a quota 100 trofei

Con il 4-0 rifilato sabato scorso dal Real Madrid all’Espanyol de Barcelona, nello stadio di casa, la squadra della Capitale ha conquistato per la trentacinquesima volta il titolo de La Liga spagnola, chiudendo di fatto i giochi con quattro giornate di anticipo.

La compagine guidata da Carlo Ancellotti, infatti, vanta 15 punti di vantaggio sul Barcellona – primo degli inseguitori – con soli dodici punti ancora da assegnare prima di fine stagione.

I Merengues hanno mantenuto la vetta della classifica dalla quattordicesima giornata in poi, non andando mai oltre il terzo posto detenuto al termine della seconda partita, nel corso di questa stagione. Nonostante la piazza d’onore ottenuta lo scorso anno, chiudendo a soli due punti dai concittadini dell’Atletico Madrid, e grazie al ritorno di Mister Ancelotti, il Real era dato come favorito dai bookmakers con licenza ADM.

Vista l’inarrestabilità dei neocampioni e prossimi finalisti di Champions League, se si volesse iniziare a puntare fin da subito sul risultato della prossima stagione della Liga, si possono sfruttare i siti che offrono bonus scommesse senza deposito, dunque senza spendere un euro.

Il Real Madrid, come detto, ha conquistato il titolo dopo un solo anno a vuoto, ottenendone quattro negli ultimi dieci anni e ben 8 dall’inizio del nuovo millennio. Questo è inoltre il secondo trofeo conquistato dai madrileni nel corso di questa stagione, dopo aver alzato la Supercoppa spagnola a gennaio, battendo l’Atletico Bilbao per 2-0 nella finale di Riyadh.

Per quanto riguarda Carlo Ancelotti, questo è il primo “scudetto” vinto al comando dei Blancos, nonostante il tecnico di Reggiolo avesse già allenato la squadra dal 2013 al 2015. Ai tempi, però, ottenne solamente i successi in Coppa del Re, Champions League, Supercoppa europea e Mondiale per Club, tutti e quattro nel 2014.

Questo risultato, inoltre, porta l’italiano ad essere il primo allenatore nella storia del calcio a conquistare almeno una volta il primo posto nei cinque principali campionati europei: Italia con Milan, Inghilterra con Chelsea, Francia con Paris Saint-Germain, Germania con Bayern Monaco e Spagna con Real Madrid, per l’appunto.

Il trentacinquesimo titolo nazionale rafforza ancora di più il record di successi nel maggior campionato spagnolo. Al secondo posto c’è il Barcellona che è fermo a quota 26 “scudetti” dal 2019. La forza del Real Madrid la si misura anche nei risultati finali ottenuti in ogni stagione, nel corso del passato recente. La squadra della Capitale non chiude oltre il terzo posto dalla stagione 2003-04, quando giunse in quarta posizione.

Come detto, in campionato ha conquistato 35 titoli, ma ha chiuso anche 24 volte come vicecampione. In ben ventisette occasioni, uno dei suoi giocatori è stato insignito del titolo di capocannoniere de La Liga: calciatori del calibro di Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Ivan Zamorano, Raúl, Ronaldo, Ruud van Nistelrooy e Cristiano Ronaldo, giusto per citarne alcuni.

La squadra di proprietà di Florentino Pérez ha dilagato anche fuori dai confini nazionali, conquistando 13 Champions League, con la possibilità di ottenere la quattordicesima a fine mese, in caso di successo contro il Liverpool nella finale allo Stade de France. Detiene inoltre il primato di maggior numero di Mondiali per Club, con 4 trofei portati a casa.

Con il campionato vinto sabato scorso, in aggiunta, il Real Madrid è diventato il team spagnolo con più trofei conquistati tra manifestazioni nazionali e internazionali – riconosciute dalla FIFA -, andando a porsi in prima posizione a pari merito con il Barcellona a quota 97 coppe.

Di questi 97 trofei nella bacheca dei madrileni, ben 24 sono stati alzati anche da Marcelo, il difensore (terzino sinistro, ndr) brasiliano – nonché capitano della squadra – che vanta quasi 400 partite con il club spagnolo, a partire dal 2007, e che di fatto è il calciatore ad aver vinto più titoli indossando la casacca bianca.