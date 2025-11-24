Regionali Campania 2025, affluenza in calo: alle 15 vota il 44,06%
Dal confronto con il 2020 emerge una partecipazione più bassa: Napoli e Salerno sopra la media, Avellino, Benevento e Caserta più indietro
Dal confronto con il 2020 emerge una partecipazione più bassa: Napoli e Salerno sopra la media, Avellino, Benevento e Caserta più indietro
Il nuovo aggiornamento sull’affluenza alle elezioni regionali in Campania, diffuso alle ore 15 di lunedì 24 novembre, restituisce un quadro di partecipazione in calo rispetto alla precedente tornata elettorale. Nelle 5.825 sezioni distribuite sull’intero territorio regionale, la percentuale dei votanti si è fermata al 44,06%, ben al di sotto del 55,52% registrato nel 2020.
Anche nei singoli capoluoghi si osserva una tendenza simile. A Napoli, dove hanno aperto tutte le 2.896 sezioni, la rilevazione segna un’affluenza al 43,73%, leggermente sotto la media regionale ma comunque superiore rispetto alle 23 di domenica, quando la percentuale era del 32,22%.
Salerno mostra una partecipazione più alta della media, con il 44,59% alle 15, confermando una crescita rispetto ai dati parziali del giorno precedente.
Nelle altre province i numeri rimangono più contenuti. Ad Avellino la percentuale raggiunge il 41,27%, mentre a Benevento ci si ferma al 41,18%. Caserta registra invece uno dei dati più bassi dell’intera regione, con il 34,07% alle 23 di domenica e un incremento fino al 46,99% nella giornata di oggi.
Il confronto con la precedente chiamata alle urne – evidenziato nella colonna “Prec.” della tabella regionale – conferma un arretramento generalizzato, in linea con quanto sta accadendo anche in altre regioni italiane chiamate al voto.
Le rilevazioni proseguiranno fino alla chiusura dei seggi, con aggiornamenti costanti sull’andamento della partecipazione e sull’affluenza finale.
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO
Maltempo in Campania: piogge, rovesci e temporali fino a martedì