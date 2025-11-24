Maltempo in Campania: piogge, rovesci e temporali fino a martedì
Un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa porta instabilità diffusa sulla regione: attese precipitazioni intense nelle aree interne e temperature in calo.
Un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa raggiungerà la Campania nella giornata di martedì, portando una fase di marcata instabilità. Sono previste piogge, rovesci e temporali localmente intensi, con accumuli significativi soprattutto nelle aree interne, dove i valori potranno toccare 80–100 mm.
Alle spalle della perturbazione affluiranno correnti più fredde dai quadranti nordorientali, responsabili dell’alimentazione di una circolazione depressionaria che rimarrà attiva per diversi giorni sull’Italia, mantenendo il tempo instabile anche sulla nostra regione.
Il mercoledì sarà caratterizzato da una spiccata variabilità, con alternanza di schiarite e piogge residue, in attenuazione nel corso del pomeriggio. Le temperature massime resteranno contenute: 17°C a Napoli, 15°C a Caserta, 14°C a Benevento, 17°C a Salerno, 12°C ad Avellino.
Durante la giornata di giovedì, il minimo di pressione tenderà a muoversi verso il Sud Italia, ma la Campania continuerà a essere interessata da venti nordorientali che manterranno condizioni di instabilità, soprattutto lungo i settori appenninici, dove non mancheranno piogge deboli e nevicate fino a quota 1000 metri.
Anche venerdì la regione rimarrà in parte esposta agli effetti della circolazione depressionaria, con fenomeni maggiormente presenti sulle aree interne e sui settori meridionali.
Il weekend, invece, dovrebbe mostrare un progressivo miglioramento, anche se la giornata di domenica potrebbe essere nuovamente influenzata da un possibile peggioramento.
