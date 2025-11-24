Scuole chiuse il 25 novembre per allerta meteo: l’elenco dei comuni in Campania

di Danilo Iammancino

A causa della nuova allerta meteo diramata per il 25 novembre, diversi comuni della Campania hanno deciso di sospendere le attività didattiche per motivi di sicurezza. Il peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge intense e rischio idrogeologico, ha spinto numerose amministrazioni a firmare ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Al momento, i comuni che hanno già ufficializzato la chiusura sono: Torre del Greco, Scala, Piano di Sorrento, Meta di Sorrento, Casamicciola Terme, Procida, Afragola, Volla, Castellammare di Stabia, Mondragone, Bacoli, Qualiano, Arzano, Giugliano in Campania, Amalfi, Maiori, Mugnano, Cardito e Brusciano.

Inoltre, si attendono conferme anche da Cava de’ Tirreni e Siano, che potrebbero aggiungersi all’elenco nelle prossime ore.

Per restare aggiornati sull’evoluzione del quadro meteorologico, è possibile consultare le informazioni ufficiali fornite dall’Aeronautica Militare attraverso il portale dedicato