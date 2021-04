Manca davvero poco all’uscita di Returnal, il nuovo gioco Housemarque in arrivo su Ps5. Siete pronti ad immergervi in un mondo nuovo?

Playstation ora fa sul serio: il 30 aprile farà il suo ingresso in scena Returnal, il nuovo titolo di punta della console. L’azienda finlandese Housemarque, già nota per titoli del calibro di Dead Nation, Nex Machina e Matterfall, torna sul mercato presentando il loro primo prodotto su Ps5.

Trama di Returnal

Selene, la protagonista di Returnal, dopo un atterraggio di emergenza nello spazio aperto si ritrova su un pianeta alieno in continuo mutamento. Dovrà cercare la via di fuga da questo nuovo mondo attraversando paesaggi apocalittici e rovine appartenenti a civiltà ormai dimenticate. Sola contro un mondo avverso, Selene dovrà stringere i denti e continuare a lottare per trovare un modo di fuggire dal pianeta. Neanche la morte potrà liberarla da questo terribile giogo: ad ogni sconfitta la protagonista è infatti costretta a rinascere per rivivere dal principio la sua avventura, intrappolata in un loop temporale apparentemente infinito.

Il gameplay

Il sistema di gioco di Returnal sarà molto improntato sul roguelike dinamico e frenetico. Ogni morte di Selene darà vita ad un nuovo mondo generato casualmente, costringendo il giocatore ad adattarsi continuamente ai cambiamenti ed adottare strategie sempre nuove per spuntarla sui nemici in costante agguato. Il titolo rientrerà nel genere horror-psicologico, gli effetti visivi saranno straordinari e dirompenti, andando a riempire lo schermo con incredibili giochi di luce e suoni. Il giocatore sarà costretto ad adattarsi, dovrà imparare a sopravvivere in un mondo avverso ed in costante mutamento per riuscire a mettere in salvo la pelle e tornare a casa.

Caratteristiche principali

Returnal, in quanto tra i primi titoli nativi su Ps5, adotterà tutte le ottimizzazioni del caso per performare al meglio tra le mani del giocatore. Il gioco Housemarque sfrutterà a pieno le straordinarie caratteristiche del nuovissimo controller Dualsense di casa Playstation. Il feedback tattile avanzato, l’audio spaziale 3D e il Tempest Engine la faranno da padrone, fornendo al giocatore un’esperienza immersiva a 360°. Grazie all’eccezionale potenza di elaborazione di Ps5 e l’inclusione di una memoria su disco a stato solido personalizzata nella console, Returnal permetterà tempi di caricamento ridotti al minimo e un’enorme varietà di nemici, effetti visivi ed oggetti all’interno delle scene di gioco.

Noi siamo pronti, e voi?