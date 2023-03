Roccapiemonte: grande successo per l’open day visite senologiche gratuite

di Redazione ZON

Una giornata nel segno della prevenzione oncologica quella di ieri a Roccapiemonte, con l’open day gratuito e la possibilità di sottoporsi ad una visita senologica con i dottori Luigi Cremone e Marina Rubino.

Numerose le cittadine che si erano prenotate e che si sono sottoposte al controllo presso la sede della Croce Rossa Italiana in via della Pace a Roccapiemonte. Presenti, tra gli altri, il Sindaco Carmine Pagano e il Consigliere Comunale con delega alla sanità Giuseppe Ciancio. Durante le visite, i medici hanno riscontrato in tre diverse pazienti alcune criticità che andranno attenzionate con ulteriori e specifici esami.

“Sono situazioni queste ultime che ci fanno capire quanto sia importante effettuare giornate del genere che danno l’opportunità a molte persone di fare prevenzione. E si sa che la tempistica è una componente determinante per affrontare in anticipo eventuali problemi di natura oncologica” hanno dichiarato il Sindaco Pagano e il Consigliere Ciancio.