Al Roland Garros cominciano le partite per il 3° turno. Fabio Fognini si gioca l’accesso agli ottavi di finale contro Delbonis, in campo anche Tsitsipas

Il Roland Garros comincia ad entrare nel vivo. Oggi si giocano le prime otto partite del 3° turno, con il nostro Fabio Fognini in campo. In totale sono cinque i tennisti italiani che hanno raggiunto il 3° turno dello Slam, esattamente come lo scorso anno. Tutti gli azzurri scesi in campo ieri, ad eccezione di Seppi e di Mager che è stato sconfitto da Sinner, hanno vinto. E già adesso siamo sicuri di vedere un nostro giocatore agli ottavi, dato che domani è in programma il derby italiano Musetti-Cecchinato. Vittorie anche per Federer, Djokovic e Nadal.

Oggi al Roland Garros a difendere i colori azzurri ci sarà solo Fabio Fognini. Il ligure, che ha raggiunto i quarti di finale nel 2011, si giocherà l’accesso agli ottavi contro l’argentino Delbonis. Partono favoriti invece i tre giocatori favoriti a raggiungere le semifinali del Roland Garros, ovvero Tsitsipas, Zverev e Medvedev. Il greco giocherà in serata contro Isner, il tedesco sfiderà Djere, mentre il russo se la vedrà con il bombardiere al servizio Opelka.

Il programma della giornata

Fognini-Delbonis

Ruud-Davidovich Fokina

Nishikori-Laaksonen

Zverev-Djere

Giron-Garin

Johnson-Carreno Busta

Opelka-Medvedev

Tsitsipas-Isner