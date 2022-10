Roma-Betis Siviglia: le probabili formazioni del match

Una vittoria per raggiungere il primo posto nel girone e dare continuità al proprio cammino europeo: la Roma di José Mourinho è pronta ad accogliere allo stadio Olimpico il Betis Siviglia, vera rivale del girone. Non sarà una sfida facile per Pellegrini e soci, ma il fattore campo potrà dare quella spinta in più per superare l’ostacolo spagnolo.

Le probabili formazioni di Roma-Betis Siviglia

QUI ROMA – Turnover, ma con moderazione: sembra questa la linea guida di Mourinho dopo la sfida vincente con l’Inter. Conferme per Cristante e Matic al centro del campo, mentre sull’out mancino Zalewski parte favorito. Possibile chance dal primo minuto per il Gallo Belotti.

QUI BETIS SIVIGLIA – L’esperto Pellegrini risponde con un 4-2-3-1 a trazione offensiva. A supportare l’unica punta Iglesias il terzetto Joaquin, Fekir, Canales, con Rodri pronto a subentrare. Fuori Montoya per infortunio.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala; Belotti, Zaniolo. Allenatore: Mourinho.

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; William C, Rodriguez; Joaquin, Fekir, Canales; Iglesias. Allenatore: Pellegrini.