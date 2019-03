Romano Prodi a Piazzapulita: “Il PD sta cambiando”

Nell’intervista condotta da Formigli a Piazzapulita, l’ex premier Romano Prodi si esprime sulla situazione attuale del Partito Democratico

È andata in onda ieri sera il consueto appuntamento con Piazzapulita, programma di approfondimento di La7 condotto da Corrado Formigli. Tra gli ospiti anche l’ex premier ed ex Presidente della Commissione Europea Romano Prodi. Il Professore esprime una sua opinione sulla situazione politica italiana e fa riferimento all’alleanza attualmente al potere e su quelle che potranno esserci in futuro. Sostiene: “Attualmente nessun partito da solo diventa maggioranza. Si devono costruire le alleanze ma con programmi compatibili“.

Riguardo al Partito Democratico afferma invece: “Il PD sta cambiando, non è più il partito dei ricchi come fino a qualche tempo fa. Se sta aumentando (il consenso, ndr), vuol dire che la gente comincia a capire“. “Riuscirà a cambiare fino in fondo? Lo vedremo, ma non è più il partito dei ricchi“.