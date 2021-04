È stato annunciato il rinnovo per una seconda stagione della serie di Matteo Rovere. Pronti a scoprire alcune novità riguardanti Romulus 2?

Dopo il successo della prima stagione di Romulus, Sky ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione, diretta sempre da Matteo Rovere, che sarà formata da otto episodi. Le riprese del viaggio tra storia e leggenda alle origini della nascita di Roma cominceranno a maggio. C’è però una novità: l’ambientazione dove gireranno la seconda stagione di Romulus, sarà la più sostenibile delle produzioni italiane targate Sky Original, infatti, l’idea di diventare Net Zero Carbon fa parte di un piano che terminerà nel 2030. Pronti a scoprire alcune novità riguardanti Romulus 2?

Ambientazione sostenibile

“Quest’anno abbiamo scelto di abbracciare una sfida in più, quella di realizzare una produzione Sky Original a minor impatto ambientale, grazie a un set che fra Roma e dintorni si sta attrezzando per ridurre al minimo e ove possibile azzerare le emissioni di gas serra. Un approccio che coinvolgerà davvero tutti i reparti e tutte le fasi della produzione e che fa di questa seconda stagione un prodotto se possibile ancora più ambizioso della prima“, ha commentato Nils Hartmann, il produttore originale per Sky Italia.

“Chi sarà il nostro Romulus?”

“Con la seconda stagione di Romulus ci avventureremo con ancora più energia nel racconto straordinario della fondazione di Roma. Sono particolarmente felice di intraprendere quest’avventura insieme agli amici di Sky, Cattleya e ITV Studios, che ogni giorno dimostrano con incredibile professionalità la loro passione per il progetto, supportandolo in modo unico“, ha dichiarato Matteo Rovere. “Le nostre protagoniste e i nostri protagonisti, con affascinanti nuovi ingressi, affronteranno difficili sfide, vivranno nuove avventure e battaglie, e ci condurranno verso la scoperta di un grande mistero. Come sono nate Roma e la civiltà occidentale? E chi sarà, alla fine, il nostro Romulus?“, ha concluso il regista.

Trama Romulus 2

Yemos e Wiros (Andrea Arcangeli e Francesco Di Napoli) hanno fondato la loro città e l’hanno consacrata a Rumia. I due re di Roma diventeranno presto un simbolo di libertà e accoglienza ma si sa, non si può star un attimo tranquilli. Dovranno proteggere Roma da un potente nemico: il re dei Sabini. Cosa succederà?

