Ruggi, attivazione Corsi BLSD

di Rita Milione

L’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, già provider regionale, ha ottenuto l’accreditamento dalla Regione Campania per l’attivazione dei Corsi BLSD, rivolti al personale sanitario dell’Azienda. Con manifestazione d’interesse, sono stati reclutati infatti, docenti esperti ed istruttori di BLSD, BLS, e Rianimazione Neonatale, che dopo aver acquisito la necessaria formazione con il supporto di nuovi simulatori, hanno iniziato con competenza e necessari requisiti, ad erogare specifici corsi sulle prime manovre di rianimazione rivolti al personale sanitario del Ruggi, per riconoscere e gestire arresti cardiaci oppure ostruzioni gravi delle vie aeree.

“La sicurezza è al centro dell’attenzione della Direzione Stategica del Nosocomio Salernitano, dichiara la dottoressa Antonella Maisto, Responsabile della Formazione del Ruggi, e un personale qualificato, è garanzia di qualità, di efficienza e di professionalità, sia per i pazienti che per gli operatori stessi. Ogni anno, con appuntamenti ciclici di corsi blsd, e con la Direzione Scientifica del dottore Renato Gammaldi, della Professoressa Ornella Piazza e della Dottoressa Graziella Corbo, il personale sanitario, avrà la possibilità di fare pratica approcciandosi ai simulatori tecnologicamente avanzati, anche pediatrici e neonatali, presenti nell’Aula Formazione del Ruggi, dotati di un sistema di software interno, che attraverso la verifica costante ed immediata del flusso sanguigno che si colora in tempo reale, sono in grado di valutare se le manovre di primo soccorso, eseguite dal discente, sono corrette”.

Con l’accreditamento e la relativa attivazione dei Corsi BLSD, l’Area di Formazione Simulata dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi, diventa sempre più all’avanguardia, garantendo così ai pazienti, la competenza del personale medico e la certificazione delle pratiche eseguite.