Salernitana, gli ultras ricordano il magazziniere granata Gerardo Salvucci

di Rita Milione

Lutto in casa granata: è deceduto all’età di 55 anni a causa di un infarto sulla spiaggia di Sapri Gerardo Salvucci, magazziniere della Salernitana. Ai funerali delle ore 15 presso la Parrocchia dell’Immacolta del comune cilentano, partecipano – come riporta Salerno Today – tutti gli amici, la Salernitana con una folta delegazione, i tifosi, in testa quelli del club Clan Granata di Policastro Bussentino.