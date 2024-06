Genitori chiamano figlio come personaggio di serie TV: le reazioni

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova frontiera arriva direttamente dall’Inghilterra. Ronni Lily e Brad sono una coppia di Birmingham, nel Regno Unito, che negli ultimi tempi sono diventati oggetto d’attenzione da parte dei media locali. Infatti, i due genitori hanno scelto, per il proprio quarto figlio, un nome decisamente particolare e inusuale. Quando Ronni, oggi 27enne, ha scoperto di essere incinta di 16 settimane, la neo-mamma e il suo compagno non hanno infatti avuto dubbi su come si sarebbe chiamato il nuovo arrivato.

Il nome prescelto è Lucifer Ashley, con il primo nome chiaramente ispirato al fascinoso protagonista della serie Netflix che in quel periodo stavano guardando con grande trasporto.

“Avevamo appena finito di guardare lo show ed eravamo entrambi d’accordo sul fatto che fosse un nome piuttosto interessante. Naturalmente, siamo consapevoli che il nome abbia una certa connotazione, ma non siamo religiosi.” ha raccontato Ronni Lily al Mirror.

Lucifer è il corrispettivo dell’italiano Lucifero, un nome che nonostante il significato benaugurante (“portatore di luce” in latino) è associato alla figura biblica dell’angelo caduto che sfidò Dio e che a causa del suo tradimento venne sprofondato all’inferno, diventando il Diavolo.

Naturalmente, le reazioni della famiglia sono state molto forti. Ronni ha infatti raccontato di come alcuni parenti e membri del gruppo di mamme abbiano giudicato in modo molto critico la scelta dei genitori, definendolo “abominevole” e “crudele“. Non tutti però si sono dimostrati ostili. Il padre di Ronni ha apprezzato immediatamente la scelta, trovandola originale e decisamente audace. Anche quando Ronni ha presentato il bimbo ad altri conoscenti, spesso le reazioni sono state positive, benché qualcuno fatichi ancora a nascondere la propria sorpresa.