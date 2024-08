Salerno, a Ferragosto apertura straordinaria di alcuni Musei Provinciali

di Redazione ZON

La Provincia di Salerno, in occasione della giornata festiva di Ferragosto, dispone l’apertura straordinaria di alcuni Musei Provinciali.

I Musei aperti

Quindi il 15 agosto saranno aperti:

– Il Museo Archeologico della Lucania Occ. di Padula dalle ore 9.00 alle ore 18.45.

– La Pinacoteca Provinciale, il Museo Archeologico Provinciale di Salerno e il Castello di Arechi, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

“Rendiamo fruibili i nostri spazi museali – dichiara il Presidente Franco Alfieri – anche in momenti festivi, come la Giornata dell’Assunta, con lo scopo di intercettare i flussi turistici previsti sul nostro territorio. Durante questo ponte, Salerno e provincia ospitano visitatori anche internazionali, quindi noi come Provincia di Salerno facciamo la nostra parte tenendo aperti alcuni musei.”

“È un impegno – aggiunge il Consigliere delegato alla cultura Francesco Morra – vista la carenza di personale a cui siamo costretti, ma il nostro patrimonio culturale rappresenta un attrattore importante che vogliamo mettere a disposizione.”