Salerno a lutto per la scomparsa di Fabrizio Marotta

di Rita Milione

La città di Salerno piange la prematura scomparsa dell’ingegnere e presidente della Lega Navale della Sezione di Salerno Fabrizio Marotta. Dalle ore 09.00 di oggi è allestita la camera ardente presso la sede della Sezione di Salerno in piazza della Concordia, al porto Masuccio Salernitano. I funerali si svolgeranno alle ore 16.00 nella Chiesa dei Salesiani di Salerno.

La nota della Lega Navale

“Oggi è una tristissima giornata per la nostra associazione. Ci ha lasciato un presidente da dieci anni alla guida della Sezione di Salerno, che ha saputo rappresentare in modo eccezionale quell’impegno sociale, quel forte legame ai valori associativi e quello spirito di servizio che animano l’essere socio della Lega Navale Italiana. Ci ha lasciato una bella persona”, ha affermato il presidente nazionale Donato Marzano, ricordando Fabrizio Marotta.

“La Lega Navale è stata la sua seconda casa, dove è cresciuto fin da giovanissimo, da appassionato ed abile atleta velista e da autentico uomo di mare quale è sempre stato. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile per la nostra associazione e per chiunque lo abbia conosciuto, ma la sua figura continuerà a restare d’esempio per me e per tutti noi”.

Il cordoglio del Sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante

“Abbattuto da un male impietoso Fabrizio Marotta, Presidente della Lega Navale di Salerno. Campione di vela, maratoneta, amante straordinario della nostra terra, da tutti stimato Fabrizio incarnava i valori dello sport vero. Forte il suo vincolo anche con la nostra città dove vive il suo papà, l’amico Catello, a cui vanno il nostro abbraccio e le più affettuose condoglianze“.