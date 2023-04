Salerno, attività gratuite per giovani dai 12 ai 35 anni ad Arbostella

di Redazione ZON

Il Centro Sociale ed Aggregativo “Arbostella” è gestito in convenzione con il Comune di Salerno, Settore Politiche Sociali, dall’ATS costituita da Cooperativa Sociale “Fili d’erba” (Capofila), Cooperativa Sociale “Il Villaggio di Esteban” e l’Associazione di Promozione Sociale “Musikattiva”. Da Gennaio 2023 e per tutto il c.a. ha in programma un ricco calendario di attività GRATUITE dedicate agli utenti dai 12 ai 35 anni.

Il Centro “Arbostella” è ubicato in Viale G. Verdi, quartiere Arbostella di Salerno (nei pressi del teatro “Arbostella”).

PER ISCRIVERSI È POSSIBILE CONTATTARE DIRETTAMENTE I SINGOLI ENTI RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’, AI RECAPITI DI SEGUITO RIPORTATI.

ATTIVITA’ GRATUITE ANNO 2023

INIZIATIVE – COOPERATIVA “FILI D’ERBA” (whatsapp 3278447287 – e-mail [email protected]):

–ALLENAMENTO FUNZIONALE il lunedì dalle18:30 alle 19:30 composto da circuit training per migliorare il benessere psicofisico;

–THE SQUARE BREAKING venerdì dalle 18:00 alle 19:30 più TRAINING dalle 19.30 alle 21:30. Il breaking spiegato da Salerno Bboying non solo passi e forme ma anche cultura e tecniche;

–FOTO ROOM venerdì e sabato dalle 17:30 alle 20:30, sala di posa fotografica gratuita;

–HOUSE E HIP HOP mercoledì dalle 18:00 alle 19:30 più TRAINING dalle 19.30 alle 21:30, due stili di danza per stare in movimento;

–LAB DI ILLUSTRAZIONE giovedì dalle18:30 alle19:30 un laboratorio per mettere su carta tutto ciò che hai nella testa;

–THE SQUARE RAP! martedì dalle 18:00 alle 20:00 unione di ritmo e poesia;

–TAKE IT EASY martedì dalle 17:30 alle 19:30 sportello di ascolto psicologico;

–WAACKING giovedì dalle 18:00 alle 19:30 pose, teatralità e musicalità;

–YOGA FIT giovedì dalle 19:30 alle 20:30 allenamento e relax insieme;

–ACCENDI LAB lunedì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30, mercoledì dalle 17:30 alle 19:00. Progettazione e creazione di opere artistiche luminose;

–LABORATORIO SALERNO CREATIVITY&WORK lunedì dalle 17:00 servizi di orientamento, coaching e fundraising per la creazione di impresa profit e no profit. Creazione reti per lo sviluppo di progettazioni a valenza regionale, nazionale ed europea.

LABORATORI – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “MUSIKATTIVA” (tel. 3284387226 – email [email protected]):

–PRODUZIONE MUSICALE E VIDEO MUSICALI lunedì dalle 16:00 alle 20:00;

–TECNOLOGIE MUSICALI martedì e venerdì dalle 17:00 alle 20:00 per aspiranti tecnici del suono;

–ARTI SCENICHE dedicato a ragazzi con disabilità mercoledì dalle 18:00 alle 20:00 e sabato dalle 16:00 alle 19:00;

–PRODUZIONE MUSICALE giovedì dalle 16:00 alle 20:00;

–PRODUZIONE TRAP/RAP tutti i giorni dalle ore 19:00.

COOPERATIVA SOCIALE “IL VILLAGGIO DI ESTEBAN” (tel. 3420650885 – email [email protected]):

-WEB-RADIO “RADIO SALERNO VILLAGE” dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 21:30. Laboratorio giornalistico con spazi formativi e creativi al tempo stesso, dedicato anche persone affette da diverse forme di disabilità psichica e motoria.Trasmette h24 all’indirizzo www.radiosalernovillage.it.