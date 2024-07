Salerno, bevande alcoliche a minorenni: chiuso un bar del centro

di Redazione ZON

Un bar nel centro di Salerno è stato chiuso per quindici giorni: il provvedimento del Questore Giancarlo Conticchio è stato emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Bevande alcoliche a minorenni

Durante i controlli della cosiddetta “Movida” notturna, la Polizia ha fermato due diciassettenni uscite dal bar con drink alcolici appena serviti. Come riportato da Salerno Today, le adolescenti avevano ottenuto le bevande senza che il titolare richiedesse loro un documento di riconoscimento, come previsto dalla legge.

Recidività dell’accaduto

Il Questore ha motivato in una nota stampa la sospensione dell’attività anche a causa della recidività del proprietario: “Attesa anche la condotta recidivante del proprietario del bar che, nel corso del mese di maggio, era già stato destinatario del citato provvedimento questorile, in quanto contravvenzionato in occasione dei precedenti controlli nei quali gli era stata altresì contestata anche la somministrazione di alcol a minori infrasedicenni e pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria competente”

Già a maggio, dunque, il bar era stato sanzionato per una simile infrazione, inclusa la somministrazione di alcol a minori di sedici anni: ciò ha portato a un deferimento all’Autorità Giudiziaria.