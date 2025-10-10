Salerno, dal diritto alla resilienza: “Eleuteria una rete per la libertà” forma le competenze contro la violenza di genere

di Redazione ZON

Il primo incontro è in programma il 14 ottobre

Con “Eleuteria: una rete per la libertà” parte il percorso formativo multidisciplinare dedicato al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere, promosso dal Consorzio La Rada insieme a Spaziodonna, Resilienza Legale, Cooperativa Sorriso e ai partner della rete Eleuteria.

Cinque settimane per affrontare i temi che spaziano dal diritto alla comunicazione e che consentono di mettere a sistema consapevolezza, competenze e tutti quegli strumenti che sono necessari per contrastare ogni forma di violenza. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Eleuteria è nato con l’obiettivo di costruire una rete territoriale in grado di rispondere alle necessità delle donne che subiscono violenza, affrontando le criticità esistenti e rafforzando il dialogo tra i diversi attori coinvolti: istituzioni, associazioni, forze dell’ordine e comunità locali.

Per informazioni e iscrizioni: https://shorturl.at/UUs6U

Segreteria organizzativa: 089 2583316

Programma degli incontri

14 ottobre – Presentazione del bilancio del progetto e focus su “La violenza di genere nelle relazioni intime”, a cura de La Rada e Spaziodonna, con gli interventi di Marco Di Gregorio e Stella Celentano.

16 ottobre – Resilienza Legale con Ester Miglino affronterà i fondamenti e il contesto normativo, analizzando il sistema giudiziario e l’iter procedurale.

21 ottobre – Spaziodonna curerà l’incontro dedicato al questionario SARA, affrontando diversi casi clinici, con Stella Celentano a guidare la classe.

23 ottobre – Nuovo appuntamento con Resilienza Legale sul tema “La rete integrata e la collaborazione interistituzionale; la vittima nel processo e gli strumenti di tutela”, con Ester Miglino.

27 ottobre – La Rada proporrà una riflessione su “Social media per il cambiamento”, con Salvatore Altobelli.

28 ottobre – Spaziodonna tratterà il tema della violenza economica, dell’empowerment femminile e del bilancio di competenze, con Stella Celentano.

Appuntamenti di novembre

5 novembre – La Rada con Salvatore Altobelli illustrerà le migliori tecniche di comunicazione nel modulo “Creazione e gestione dei contenuti digitali”.

12 novembre – Con Paolo Landi, si parlerà di traumi, resilienza e Casa Rifugio, sempre a cura de La Rada.

20 novembre – Seminario conclusivo e convegno finale con la presentazione dei risultati e la consegna degli attestati di partecipazione, alla presenza dei docenti del corso, di esperti e rappresentanti istituzionali.

Il progetto “Eleuteria: una rete per la libertà” è un’iniziativa innovativa attuata dal Consorzio La Rada in collaborazione con la Cooperativa Sorriso, le associazioni Spaziodonna e Resilienza Legale, con le adesioni di Ambito Sociale S5 Comune di Salerno capofila, ASL Salerno, Comando Provinciale Carabinieri di Salerno e Agenzia Mestieri Campania.

L’obiettivo è promuovere un sistema di supporto integrato per le donne vittime di violenza maschile, attraverso percorsi di sensibilizzazione, formazione e azioni di rete.