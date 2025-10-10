10 Ottobre 2025 - 12:27

Salerno, dal diritto alla resilienza: “Eleuteria una rete per la libertà” forma le competenze contro la violenza di genere

L’obiettivo è promuovere un sistema di supporto integrato per le donne vittime di violenza maschile, attraverso percorsi di sensibilizzazione, formazione e azioni di rete

Il primo incontro è in programma il 14 ottobre

Con “Eleuteria: una rete per la libertà” parte il percorso formativo multidisciplinare dedicato al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere, promosso dal Consorzio La Rada insieme a Spaziodonna, Resilienza Legale, Cooperativa Sorriso e ai partner della rete Eleuteria.

Cinque settimane per affrontare i temi che spaziano dal diritto alla comunicazione e che consentono di mettere a sistema consapevolezza, competenze e tutti quegli strumenti che sono necessari per contrastare ogni forma di violenza. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Eleuteria è nato con l’obiettivo di costruire una rete territoriale in grado di rispondere alle necessità delle donne che subiscono violenza, affrontando le criticità esistenti e rafforzando il dialogo tra i diversi attori coinvolti: istituzioni, associazioni, forze dell’ordine e comunità locali.

Per informazioni e iscrizioni: https://shorturl.at/UUs6U
Segreteria organizzativa: 089 2583316

Programma degli incontri

14 ottobre – Presentazione del bilancio del progetto e focus su “La violenza di genere nelle relazioni intime”, a cura de La Rada e Spaziodonna, con gli interventi di Marco Di Gregorio e Stella Celentano.

16 ottobreResilienza Legale con Ester Miglino affronterà i fondamenti e il contesto normativo, analizzando il sistema giudiziario e l’iter procedurale.

21 ottobreSpaziodonna curerà l’incontro dedicato al questionario SARA, affrontando diversi casi clinici, con Stella Celentano a guidare la classe.

23 ottobre – Nuovo appuntamento con Resilienza Legale sul tema “La rete integrata e la collaborazione interistituzionale; la vittima nel processo e gli strumenti di tutela”, con Ester Miglino.

27 ottobreLa Rada proporrà una riflessione su “Social media per il cambiamento”, con Salvatore Altobelli.

28 ottobreSpaziodonna tratterà il tema della violenza economica, dell’empowerment femminile e del bilancio di competenze, con Stella Celentano.

Appuntamenti di novembre

5 novembreLa Rada con Salvatore Altobelli illustrerà le migliori tecniche di comunicazione nel modulo “Creazione e gestione dei contenuti digitali”.

12 novembre – Con Paolo Landi, si parlerà di traumi, resilienza e Casa Rifugio, sempre a cura de La Rada.

20 novembre – Seminario conclusivo e convegno finale con la presentazione dei risultati e la consegna degli attestati di partecipazione, alla presenza dei docenti del corso, di esperti e rappresentanti istituzionali.

Il progetto “Eleuteria: una rete per la libertà” è un’iniziativa innovativa attuata dal Consorzio La Rada in collaborazione con la Cooperativa Sorriso, le associazioni Spaziodonna e Resilienza Legale, con le adesioni di Ambito Sociale S5 Comune di Salerno capofila, ASL Salerno, Comando Provinciale Carabinieri di Salerno e Agenzia Mestieri Campania.

