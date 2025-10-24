Salerno, detenzione e spaccio di stupefacenti: arrestato un uomo

di Redazione ZON

La sera del 22 ottobre personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, ha proceduto all’arresto di un uomo per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in quanto individuato in possesso, all’esito di un controllo di polizia, di sostanza stupefacente, in parte già confezionata in dosi, per un ammontare complessivo di gr. 147,33 di cocaina e gr. 68,75 di eroina oltre alla somma in danaro di 1.165 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio e, pertanto, sottoposta a sequestro.