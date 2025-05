Salerno guarda agli Emirati: accordi con Dubai e Abu Dhabi per rilanciare il turismo

di Redazione ZON

Nuovi scenari internazionali si aprono per Salerno sul fronte del turismo e dello sviluppo commerciale. Come riportato dal quotidiano Il Mattino e Salernonotizie.it è in corso un dialogo concreto con Dubai e Abu Dhabi, con la compagnia Emirates che mostra interesse per l’aeroporto di Pontecagnano.

L’incontro, che si è svolto presso l’hotel Mediterranea, ha visto la partecipazione di amministratori locali, operatori economici e rappresentanti di alcuni dei principali tour operator del mondo arabo.

A coordinare i lavori l’assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, che ha definito l’evento «un’occasione di confronto strategico, destinata a generare risultati concreti nel medio e lungo termine».

«Grazie a questo dialogo – ha dichiarato Ferrara – il Comune sarà in contatto diretto con i migliori tour operator arabi. La collaborazione con realtà come Dubai e Abu Dhabi punta a rafforzare gli scambi commerciali e turistici, con importanti ricadute in termini di occupazione e sviluppo economico per il nostro territorio».

Una sinergia internazionale che potrebbe segnare una svolta per l’attrattività della città e per l’intero sistema aeroportuale salernitano.