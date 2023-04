Salerno, vasto incendio nella notte in zona S. Leonardo

di Antonio Jr. Orrico

Per ora, non si conosce la causa dell’incendio di questa notte in via S. Leonardo a Salerno. Il fatto è accaduto nei pressi di un negozio

Un brutto accaduto. Questa notte, intorno alle 2.50, nei pressi di via S. Leonardo a Salerno, un principio d’incendio ha svegliato la popolazione. Un auto in transito dell’Humanitas, che passava in quel frangente, ha notato subito il fuoco, avvertendo prontamente la centrale dei Vigili del Fuoco più vicina, ovvero quella del distaccamento di Salerno. Questi ultimi si sarebbero subito mossi per intervenire.

Fortunatamente, proprio i Vigili del Fuoco, grazie al loro pronto intervento, sarebbero riusciti subito a contenere e spegnere l’incendio nei pressi di via S. Leonardo. Ad essere andati in fumo, sono stati i cassonetti vicini all’ingresso del negozio, che avrebbero poi causato una reazione a catena, in grado di allertare tutta la popolazione vicina e di dover avvertire poi i pompieri. Non sarebbe l’ultimo caso d’incendio capitato a Salerno negli ultimi tempi.

Infatti, solamente tre settimane fa in via Gelso al sesto piano di un edificio è divampato un altro incendio. All’interno della casa non era presente la proprietaria, che però sarebbe arrivata mentre le fiamme aveva già avvolto la casa. Sul posto sono intervenute quattro autobotti dei vigili del fuoco assieme alle forze dell’ordine che hanno dovuto limitare l’accesso alla strada per far sostare i mezzi dei caschi rossi.

Un caso che fa il paio con un altro caso ancora, e che in qualche modo getta un’ombra seria nei confronti di una provincia sempre più cupa.