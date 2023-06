Salerno, ladri rubano scooter: incastrati dalle telecamere

di Rita Milione

Ladri in azione in pieno centro a Salerno: i malviventi – come riporta Salerno notizie – si sono introdotti nel cortile di uno stabile a Corso Garibaldi ed hanno in pochi minuti rubato uno scooter fuggendo via. Ad incastrarli il sistema di videosorveglianza dello stabile e di altre telecamere presenti in zona.

Grazie alle telecamere di videosorveglianze installate in zona, le Forze dell’Ordine hanno ricostruito i movimenti dei ladri e velocemente hanno iniziato le indagini per risalire all’identità dei malviventi.