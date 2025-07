Salerno, l’Associazione Circoli Nautici della Campania rende omaggio al Circolo Canottieri Irno: un’eccellenza dello sport marino salernitano

di Redazione ZON

L’Associazione Circoli Nautici della Campania (ACNC) prosegue nel suo percorso di valorizzazione delle eccellenze che animano il panorama sportivo e sociale della regione. Questa volta, i riflettori si accendono sul Circolo Canottieri Irno di Salerno, fondato nel lontano 1910 e oggi autentico simbolo dello sport marino in Campania e in Italia.

Con una storia lunga 114 anni, il Circolo è una delle realtà sportive più antiche e prestigiose del Sud Italia, insignito del Collare d’Oro al Merito Sportivo dal CONI. Sotto la presidenza di Gianni Ricco, la storica istituzione ha saputo innovarsi senza rinunciare alla sua identità, intrecciando sport e cultura, risultati d’eccellenza e inclusione sociale, con una visione moderna, multidisciplinare e fortemente radicata nel territorio.

Il 2024 ha confermato il Circolo come leader nel panorama sportivo: Marta Piccininno ha segnato un nuovo record mondiale nel rowing indoor, portando a casa anche cinque medaglie europee; Lucio Cozzolino ha vinto il titolo europeo di Beach Sprint; Alfonso Sanseverino e Renato Grimaldi si sono distinti a livello mondiale nella categoria Master. Brillanti anche i risultati nella vela (grazie alla collaborazione con la Lega Navale Italiana), nella canoa olimpica e nella canoa polo, dove la squadra ha sfiorato la promozione in serie A.

Ma il Circolo Canottieri Irno non è solo sinonimo di sport agonistico. È anche un presidio di inclusione, salute e cultura. Progetti di Sport Terapia pensati per le donne operate al seno e per la terza età, attività culturali come i giovedì letterari, il programma “Atleta Aggregato”, i campus estivi per giovani e ragazzi con disabilità: tutto concorre a rendere il Circolo un punto di riferimento per la comunità cittadina.

Numerose anche le sinergie con scuole, università, enti culturali e associazioni di servizio, così come le iniziative d’avanguardia come l’esplorazione del metaverso per la promozione dello sport. Il Circolo partecipa inoltre a eventi di forte valenza sociale, tra cui la Race for the Cure e il Palio Remiero di San Matteo, riaffermando il valore educativo, terapeutico e civico dello sport.

«Vogliamo che lo sport sia accessibile a tutti, promuovendo la cultura del mare in una città che ha nel mare la sua anima più autentica», ha dichiarato il presidente Ricco. «Lo sport è sacrificio, disciplina, sogno. E noi vogliamo continuare a far sognare Salerno».

L’ACNC esprime pieno apprezzamento per i risultati raggiunti dal Circolo Canottieri Irno e per il suo modello virtuoso, che fonde sport, cultura e impegno sociale. È grazie a realtà come questa che la Campania continua a distinguersi nel panorama nazionale della nautica, dello sport e della formazione dei giovani.