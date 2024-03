Salerno, caos sul Lungomare: cantieri invadono zona pedonale

di Antonio Jr. Orrico

Una normale passeggiata che si è trasformata in una vera e propria impresa. Per i pedoni del Lungomare di Salerno, diventa sempre più difficile sostenere una camminata nelle zone più “aperte” della città. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, oggi in edicola, nella giornata di ieri, che è stata caratterizzata da un clima primaverile, per chi è finito nella morsa del maxi-ingorgo creatosi nei pressi di piazza Cavour sono stati davvero tanti i disagi.

Attualmente, Piazza Cavour è attualmente ancora occupata dal cantiere per la costruzione dei box interrati. Questi sono finiti recentemente al centro delle vicende giudiziarie e amministrative a Palazzo di Città. L’ingorgo che si è creato, infatti, andrebbe a scontrarsi sulla strada con i lavori ReAct per il rifacimento delle tubature del sistema idrico. Un problema di Salerno che non sarebbe per nulla facile da fronteggiare.

In un angolo e in fila indiana i salernitani provano a superare l’ostacoli, anzi, gli ostacoli che incontrano sul proprio cammino. Il problema è anche quello degli spazi sul marciapiede. Infatti, c’è uno spazio ristretto off-limits per bimbi e passeggini, ma anche per i diversamente abili che avrebbero voluto godersi una semplice domenica di primavera respirando aria di mare.