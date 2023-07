Salerno, Notte Bianca 2023: il piano traffico del Comune

di Rita Milione

Si terrà l’8 e 9 luglio l’undicesima edizione della Notte Bianca Salerno 2023. Notte Bianca Salerno 2023 è organizzata dalla FeNAILP, grazie all’infaticabile Segretario Generale , Mario Arciuolo, in sinergia con la Confesercenti e la Confcommercio e con il Patrocinio della Regione Campania, della Scabec, della Provincia di Salerno, Unioncamere Campania, Camera di Commercio di Salerno, Comune di Salerno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Fondazione della Cassa di Risparmio Salernitana e della Fondazione della Comunità Salernitana.

In occasione di tale evento, il Comune di Salerno ha istituito un dispositivo traffico per garantirne la sicurezza stradale e per consentire il sereno svolgimento della due giorni all’insegna di shopping e spettacoli.

Il piano del Comune di Salerno

Per i motivi esposti in narrativa, l’adozione dei seguenti provvedimenti:

Piazza Monsignor Grasso

Via Fiume {lato Orientale del tratto compreso tra Via Picenza e Via Ceruso);

Via Trento (compresa carreggiata laterale);

Via Trento (compresa carreggiata laterale); Via B. Garofalo;

Via Olivieri;

Piazza della Resistenza;

Via Raffaele Mauri {tratto compreso tra Via Vacca e Via Garofalo)

Piazza Caduti Civili di Brescia,

Via Posidonia {tratto Via Trento-Via Pietro del Pezzo),

Via Ventimiglia (tratto Piazza Caduti di Brescia — Lungomare Colombo),

Via Settembrini {tratto adiacente la Villa Carrara);

Piazza Gian Camillo Gloriosi

parcheggio sottostante la piazza Gian Camillo Gloriosi in entrata ed in uscita;

Piazza A. Santelmo;

Piazza A. Santelmo; Via Roberto Santamaria sino a Via V. Bello;

Via Germano Ricciardi: è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i

veicoli dalle ore 07,00 del 8 luglio 2023 e sino alle ore 05,00 della giornata successiva, mentre il transito veicolare verrà vietato dalle ore 17,00 del giorno 8 luglio e sino alle ore 05,00 del mattino successivo; per effetto del suddetto provvedimento verranno chiuse al traffico veicolare tutte le strade nei punti d’immissione sulle arterie interessate dalla manifestazione.

Dalle ore 07,00 del giorno 8 luglio 2023 gli autobus e tutti gli automezzi di portata superiore a 35 q.li provenienti dalla periferia, giunti alla rotatoria del Parco Arbostella avranno l’obbligo di instradarsi sulla Via Raffaele Mauri e seguenti, mentre vetture e motocicli potranno transitare attraverso Via Fiume.

Dalle ore 07,00 alle ore 17,00 del giorno 8 luglio 2023 i mezzi di trasporto pubblico provenienti dalla periferia osserveranno il seguente percorso: Via Raffaele Mauri, Via Luigi Angrisani, Via Limongelli, Via Smaldone, Via Vito Lembo e quindi Via Trento e seguenti.

L’organizzazione della manifestazione avrà cura di far posizionare gli stand e/o altra struttura fissa in maniera da consentire sempre il transito dei residenti diretti alle proprietà insistenti sul circuito interessato dalla manifestazione.