Pellezzano, inaugurazione nuovo Sagrato della Chiesa di San Bartolomeo

di Rita Milione

Domenica 9 luglio 2023, alle ore 19.00 si terrà l’inaugurazione del nuovo Sagrato della Chiesa di San Bartolomeo a Capezzano di Pellezzano. A seguire alle ore 19.30 verrà celebrata la Santa Messa Solenne con la partecipazione delle autorità civili, religiose e militari.

“Con grande soddisfazione ed orgoglio – dichiara il Sindaco Francesco Morra – porto a conoscenza dei miei concittadini il completamento dei lavori di rifacimento del sagrato della Chiesa di San Bartolomeo in Capezzano e la conseguente restituzione della suddetta area alla fruizione della Comunità. Un sentito ringraziamento va rivolto alla ditta esecutrice dei lavori al direttore arch. Alessandro Muro ed al parroco della Comunità don Alfonso Gentile nella consapevolezza che tale spazio rinnovato e rigenerato, oltre a conferire grande decoro stilistico a questa monumentale Chiesa, rappresenta altresì un’ideale area destinata alla pubblica aggregazione, soprattutto quella dei fedeli, nonché ritrovato luogo di incontro e tempo libero per bambini e giovani”.

I lavori eseguiti, finanziati nella misura di 30mila euro dal Governo Centrale hanno riguardato: la demolizione degli scalini esistenti in cemento ed il loro rifacimento in basoli di pietra arenaria con cordoli in lamine di acciaio corten, realizzazione di due nuove aiuole con alberature, adeguamento e miglioramento della pubblica illuminazione con inserimento di nuovi faretti per dare maggiore rilievo all’area ed alla facciata della chiesa. Il progetto e la direzione dei Lavori sono stati eseguiti dall’architetto Alessandro Muro. La ditta esecutrice dei lavori è stata la “Galdi Edilizia s.r.l.” con sede in Pellezzano. Al termine della celebrazione eucaristica seguirà rinfresco e brindisi augurale con invita alla cittadinanza a partecipare numerosa.