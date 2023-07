Pellezzano, avviso pubblico per rinnovo nomine Commissione Comunale

di Rita Milione

Il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra rende noto che è stato pubblicato l’avviso per il rinnovo delle nomine dei componenti della Commissione Comunale per le Pari Opportunità per il quinquennio 2023/2028.

Nell’avviso si INVITANO:

le Organizzazioni professionali, culturali e di volontariato, che operano senza scopo di lucro sul territorio comunale,

le Associazioni, i Gruppi e i Movimenti di riconosciuta rappresentatività sul territorio comunale;

le Istituzioni scolastiche;

che siano in possesso di riconosciuta competenza in materia di condizione femminile nei campi giuridico, economico, della comunicazione sociale, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali e del territorio, nonché in ulteriori ambiti riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa, a far pervenire apposita domanda, con la segnalazione di non più di tre candidature per ciascun gruppo o associazione.

Le candidature dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Pellezzano entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, pubblicato il giorno 6 luglio 2023.

Copia del regolamento comunale potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune: www.comune.pellezzano.sa.it

Uno dei principali compiti della Commissione è quello di operare per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne ai fini di contribuire al massimo sviluppo dell’autonomia, dell’identità e della specificità delle donne per stimolare la crescita di una cultura delle pari opportunità anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze e pubblicazioni.