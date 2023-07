Il mobile gaming rappresenta il 50% delle entrate del settore del gioco

di Redazione ZON

Il settore del gaming è in forte ascesa, sia nella produzione che nelle entrate da esso derivanti. Infatti, le nuove stime in una ricerca portata avanti da GlobalData parlano di entrate per 470 miliardi di dollari nel 2030. Proprio per questo, fa riflettere l’industria il ruolo della tecnologia mobile, dato che il 50% delle entrate del settore gaming deriva proprio dal mobile gaming. Ciò significa che se nel 2030 le stime saranno confermate, il settore del mobile gaming varrà un totale di 230 miliardi di dollari su scala globale.

Un mercato in forte crescita

Il centro di ricerche GlobalData evidenzia come il mercato del gaming rappresenti l’esempio ideale di mercato ipercompetitivo. Questo perché non vi sono particolari barriere d’ingresso e al tempo stesso vi sono opportunità di guadagno molto redditizie. Per questo, gli attori nel mercato sono in continuo aumento.

Questo lo possiamo vedere tutti i giorni anche in settori specifici in crescita, come quello del gioco d’azzardo online. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento dei provider di giochi e della qualità complessiva dei titoli offerti. Per rendersene conto basta vedere cosa hanno da offrire i casinò online ai propri clienti e in generale allo sviluppo del settore del gaming in termini di qualità di gioco su mobile.

Mobile gaming sempre più protagonista

Il mobile gaming, in termini di quantità, è già il primo della classe. Infatti, una cosa è parlare di entrate, un’altra di prodotti acquistati e numero di giocatori. Il mobile gaming infatti mediamente presenta dei costi molto più bassi rispetto a quello su console o PC, dove i giochi arrivano a costare svariate decine di euro. Questo vale anche per l’Italia, che vede oltre 15 milioni di gamer.

Attualmente, la percentuale dei giochi su mobile è del 57% in termini di entrate, anche se questa percentuale varia leggermente di anno in anno ma è comunque superiore al 50%. Proprio per questo, gli editori di giochi più famosi come Electronic Arts e Activision Blizzard concentrano sempre più energie ed investimenti sui dispositivi mobili, soprattutto per ciò che riguarda i giochi multiplayer. Proprio questi ultimi, sono destinati ad aumentare la popolarità degli eSport su mobile.

Il mobile gaming la base dello sviluppo tecnologico

L’industria dei giochi è da molti anni ormai il campo sperimentale delle nuove tecnologie, ovvero uno dei quei settori in cui le tecnologie informatiche (ed elettroniche) trovano per la prima volta una vera collocazione e il vero successo. Non a caso, il settore del gioco vede includere tecnologie come il 5g, la realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR). Tutto ciò sta aprendo le porte a nuovi mondi come gli eSport, il cloud gaming e il metaverso. Di pari passo allo sviluppo, arriva l’interessamento delle grandi società tecnologiche, provenienti anche da altri settori. Ciò significa che cresce anche la possibilità di assistere a fusioni e acquisizioni, e ingrandimenti delle società attuali. Molte start-up del settore dei videogiochi, infatti, vengono rilevate non appena iniziano ad avere successo o a mostrare prodotti o innovazioni interessanti.