Salerno, cambio medico: pazienti dirottati all’ASL di Pastena

di Antonio Jr. Orrico

Un imprevisto che ha cambiato il destino di molti pazienti. All’ASL di Pastena, improvvisamente molti utenti si sono trovati protagonisti di disagi e code aumentate. Da un po’ di tempo, infatti, l’ufficio del poliambulatorio di via Kennedy, situato nella zona orientale di Salerno, sta sostituendo la sede centrale per operare il servizio che permette alla clientela di avviare le pratiche per cambiare il medico di base. Un incidente increscioso, che non ha mancato di provocare polemiche e inattesi dietrofront.

L’operazione, infatti, in passato poteva essere svolta a via Vernieri, nel rione Carmine, in pieno centro cittadino. Ora, invece, con il cambio di luogo a Salerno, moltissimi anziani stanno avendo non poche difficoltà ad espletare le pratiche. Questi ultimi, infatti, sono costretti a sobbarcarsi un lungo percorso, spesso in pullman, per raggiungere la nuova sede, dove peraltro si erogano anche tanti altri servizi. Inevitabilmente, tutte queste vicissitudini hanno provocato un gran caos. L’utenza, infatti, si è moltiplicata a fronte dello stesso numero di personale dell’ASL, che deve fronteggiare molteplici esigenze.

In tanti, dunque, sono costretti a recarsi in primissima mattinata all’ufficio di Pastena per mettersi in fila e recuperare quei numeri indispensabili per mettersi in fila e rispettare la turnazione. Naturalmente, se si arriva più tardi, gli utenti corrono il rischio di non trovarne più, in quanto la coda va smaltita entro l’orario di chiusura stabilito. Il pericolo, dunque, è quello di compiere un viaggio a vuoto, per un’operazione indispensabile e urgente come quella del cambio del medico di base.

Inoltre, a causa dei sopraggiunti tanti pensionamenti, questa pratica è diventata diffusissima e indispensabile. Il rischio è soprattutto quello di restare scoperti in caso di necessità.