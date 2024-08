Salerno Pulita assume 41 nuovi addetti per la manutenzione del verde: si parte il 2 settembre

di Redazione ZON

Ieri, 28 agosto, presso la sede di Salerno Pulita, sono stati firmati i contratti a tempo determinato per 41 nuovi lavoratori, che entreranno in servizio il 2 settembre. Dopo aver superato selezioni e controlli medici, i neoassunti hanno seguito un corso di formazione e saranno impiegati nel diserbo delle strade di Salerno fino alla fine dell’anno. In questa fase iniziale, Salerno Pulita si occuperà della rimozione delle erbe infestanti da marciapiedi, muri e aiuole, mentre la manutenzione di parchi e potature rimarrà alla società appaltatrice fino a dicembre. A fine anno è prevista una verifica dei risultati ottenuti.

La firma dei contratti

La firma dei contratti è avvenuta alla presenza dell’amministratore unico Vincenzo Bennet, dell’assessore all’ambiente Massimiliano Natella e dei rappresentanti sindacali. Bennet ha espresso fiducia nel nuovo servizio, sottolineando l’importanza di un percorso di miglioramento già sperimentato con successo nella raccolta differenziata. I 41 lavoratori opereranno dalla sede di Ostaglio, con Salerno Pulita che attiverà un servizio di segnalazioni per consentire ai cittadini di richiedere interventi urgenti e informerà periodicamente sulla mappa dei lavori svolti.

L’assessore Natella ha evidenziato l’importanza della clausola sociale nel salvaguardare l’occupazione delle maestranze e ha ribadito l’impegno nel migliorare il servizio, sottolineando la scelta del percorso ottimale per raggiungere risultati migliori.

Fonte: SalernoToday