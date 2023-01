Salerno, rapina da 1500 euro in un supermercato a Torrione

Ennesimo caso di rapina in un supermercato. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi è stato il supermercato sito in Via Vincenzo Bello, nel quartiere di Torrione, a Salerno. Tre uomini, intorno alle 20 di sera, armati di coltello e pistola, hanno messo a segno una rapina. I ladri hanno agito nel momento di chiusura cassa, quando la cassa era ancora aperta e c’erano pochi clienti come testimoni. Due di loro avrebbero fatto da palo, all’esterno del supermercato, un terzo sarebbe entrato per farsi consegnare l’incasso, circa 1500 euro.

Stando a quanto riporta Lira Tv, la cassiera ha subito dato l’allarme. Sul posto si erano recati gli agenti della Squadra mobile, diretta dal vicequestore Gianni Di Palma. Per il momento non ci sarebbero testimonianze. Le Forze dell’ordine sono impegnate nell’identificazione dei malviventi. Qualche dettaglio potrebbe emergere dai filmati delle telecamere di sicurezza del supermercato e della zona.