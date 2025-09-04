Salerno, San Michele in Musica: incontri tra note e sapori

di Redazione ZON

Salerno, Complesso San Michele

5 settembre – 3 ottobre 2025

Al via l’autunno cameristico nell’antico Complesso salernitano. La rassegna vede al fianco della Fondazione Carisal, presieduta da Domenico Credendino, il Presidente di Gestione Musica Francesco D’Arcangelo e il direttore artistico Costantino Catena.

“San Michele in Musica” propone cinque appuntamenti tra musica, arte e gusto, in sinergia con:

Sabrina Prisco e Osteria Canali

Slow Food Salerno

DGexperience

Paestum Wine Fest

Aziende vinicole: Zorzon, Madri Leone, Fontezoppa, Villa Raiano, Montresor

La visione

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Salerno Classica e Fondazione Carisal, che da anni sostiene le attività culturali di Gestione Musica, progetto finanziato dal MIC e dalla Regione Campania.

Domenico Credendino, Presidente Fondazione Carisal: “Investire nella musica significa avvicinare all’arte, migliorare l’inclusione sociale e favorire la crescita armonica della comunità. Il Complesso San Michele è un punto di riferimento per la città, luogo ideale per concerti, mostre, eventi enogastronomici e iniziative per il benessere collettivo.”

Francesco D’Arcangelo, Presidente Gestione Musica: “Con Fondazione Carisal e il Complesso San Michele prosegue una collaborazione preziosa. Quest’anno arricchiamo l’esperienza con Osteria Canali, DGexperience e Slow Food, offrendo wine party e degustazioni dopo i concerti.”

Costantino Catena, direttore artistico: “Musica e gusto sono sensi che si intrecciano. Gli studi dimostrano come i suoni influenzino la percezione dei sapori. Per questo abbiamo pensato a cinque appuntamenti con concerto e wine party, un’esperienza alla Rossini, dove arte dei suoni e dei sapori si fondono.”

Sabrina Prisco, referente degustazioni: “Ogni serata sarà un percorso sensoriale, con storie di musica, produttori resistenti e aziende virtuose. Non un semplice aperitivo, ma un racconto che unisce note e sapori.”

Il programma

Venerdì 5 settembre – ore 20

Trio Nardini

Linda Hedlund (violino), Giuliano De Angelis (violoncello), Alessio Falciani (pianoforte). Concerto “Fuoco e Passione” con il Klaviertrio op.49 di Mendelssohn e un viaggio tra Le Quattro Stagioni di Vivaldi e Piazzolla. Wine party con fico bianco del Cilento (Presidio Slow Food) e vini Zorzon.

Venerdì 12 settembre – ore 20

Belle Epoque Ensemble

Con Paolo Scibilia e il soprano Giulia Lepore. Concerto “La danza e la leggerezza” per celebrare i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss. Degustazione con ricotta di capra e vini Madri Leone.

Venerdì 19 settembre – ore 20

Francesco Nicolosi e Stefano Valanzuolo

Concerto-racconto “Musica Miracolosa” dedicato al pianista Wladyslaw Szpilman, sopravvissuto all’Olocausto. Musiche di Debussy, Chopin, Liszt-Wagner, Rachmaninov. Degustazione con Conciato Romano e vini Fontezoppa.

Venerdì 26 settembre – ore 20

Giovani talenti MusicAlburni

Concerto “Freschezza e gioventù” con Davide Cesarano (pianoforte), Sofia Di Somma e Leonora Pacitto (violini), Luigi Ripoli (viola), Francesco D’Arcangelo (violoncello), Gianluigi Pennino (contrabbasso). Musiche di Shostakovich e Beethoven. Degustazione con Alici di menaica e vini Villa Raiano.

Venerdì 3 ottobre – ore 20

Costantino Catena e Ensemble Salerno Classica

Concerto “Mozart vs Salieri” nel 200° anniversario della morte di Salieri. Opere di Salieri e Mozart in versione per pianoforte e quintetto d’archi. Degustazione con Ceci di Cicerale e vini Montresor.

Informazioni

Concerto inaugurale: venerdì 5 settembre, ore 20

Biglietti: €25 + diritti – PostoRiservato

Info: [email protected]

