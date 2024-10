Salerno, successo al TTG di Rimini tra bellezze e nuovi traguardi

di Redazione ZON

Prosegue con successo la partecipazione del Comune di Salerno al TTG Rimini, la fiera internazionale del turismo in corso in questi giorni nella città romagnola. L’amministrazione è presente ad uno degli eventi più significativi del settore turistico a livello nazionale ed internazionale, con 2700 espositori e più di 1000 buyer provenienti da 75 paesi, con uno stand particolarmente attrattivo allestito con la collaborazione del Comune di Vietri sul Mare, che nei primi due giorni della manifestazione ha già attirato un gran numero di visitatori.

L’obiettivo principale è quello di promuovere non solo la città, ma anche l’intero territorio provinciale in un’ottica di una più ampia offerta turistica e valorizzazione delle inestimabili bellezze del territorio.

Salerno-Vietri sul Mare: Un volo tra le bellezze

Si è da poco concluso, presso lo stand della Regione Campania, il panel “Salerno-Vietri sul Mare: Un volo tra le bellezze“, al quale hanno preso parte, insieme all’Assessore Ferrara e al Consigliere Delegato al Turismo del Comune di Vietri sul Mare Vittorio Mendozzi, l’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci ed autorevoli esponenti nazionali del comparto turistico, del mondo crocieristico, navale e aeroportuale, degli enti camerali.

Tema centrale dell’incontro, oltre ad un bilancio dell’andamento turistico nel 2024 che ha rilevato dati particolarmente confortanti per Salerno e il suo territorio, la recente apertura dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, che già nei primi mesi dopo la sua apertura ha fatto registrare presenze molto elevate e che rappresenta un traguardo fondamentale per la valorizzazione dell’intero territorio campano.

“La partecipazione al TTG di Rimini – dichiara l’Assessore al Turismo Alessandro Ferrara – non è solo un’opportunità di visibilità per Salerno, ma anche un’importante occasione di networking con altri operatori del settore e con i media specializzati. Questo tipo di eventi consente di scambiare esperienze, instaurare nuove collaborazioni, attrarre investimenti che possono contribuire alla crescita e allo sviluppo del turismo locale. Le fiere di settore sono una formidabile vetrina per il territorio ed evidenziano l’impegno nella promozione turistica e nella valorizzazione delle risorse locali. Con iniziative strategiche e una forte presenza sul mercato, Salerno si propone di consolidare la propria posizione come meta turistica di eccellenza, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo.“

L’Aeroporto Costa d’Amalfi: un traguardo fondamentale

L’apertura dell’Aeroporto Costa d’Amalfi – prosegue l’Assessore Ferrara – rappresenta in tal senso un traguardo fondamentale non solo per Salerno città, ma per tutto il territorio provinciale e regionale, che consentirà di valorizzare a pieno tutto il territorio campano, da tempo in attesa di un’infrastruttura capace di facilitare l’accesso a una delle destinazioni turistiche più ambite del Mediterraneo. Il nuovo scalo, che nei primi mesi ha già fatto registrare circa ottantamila passeggeri, consentirà di migliorare significativamente la connettività di Salerno e delle due costiere, permettendo un flusso turistico più diretto e agevole, e sostenendo la crescita delle attività economiche collegate al turismo.

Continuiamo a lavorare – conclude Ferrara – per portare sempre più in alto il nome della nostra città. Siamo convinti che c’è ancora tanto da fare, ma anche che con l’impegno di tutti, istituzioni, associazioni e operatori del settore, potremo fare di Salerno una delle mete turistiche più belle ed attrattive“.