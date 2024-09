Salerno, Virus West Nile: deceduto un 59enne di Altavilla Silentina

di Redazione ZON

Triste notizia dalla provincia di Salerno, dove si è registrato il primo decesso legato al virus West Nile. La vittima è un uomo di 59 anni, residente ad Altavilla Silentina, che da circa due settimane era ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di Clinica Infettivologica dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. L’uomo, già sottoposto a trattamento chemioterapico per una patologia oncologica, aveva sviluppato un’encefalite causata dal virus trasmesso dalla zanzara Culex.

Il cordoglio del comune di Altavilla Silentina

Il Comune di Altavilla Silentina ha espresso il proprio cordoglio sui social, dichiarando: “Il nostro concittadino purtroppo non ce l’ha fatta. Nei giorni scorsi il suo nome era stato annoverato quale caso tra quanti, in Italia, erano stati colpiti dalla zanzara Culex. Tuttavia, la problematica si era evidenziata in una persona già fortemente provata da una grave patologia oncologica che, malgrado le cure attente dei sanitari, non sono riuscite a preservarlo dalla morte. Ai familiari la nostra vicinanza e le nostre condoglianze”.

Altri casi di West Nile nella provincia di Salerno

Mentre la comunità piange la perdita, restano gravi le condizioni di altri pazienti colpiti dal virus nella zona. Un uomo di 70 anni, residente a San Mango Piemonte, è ancora in coma nel reparto di Rianimazione a Salerno. Fortunatamente, sembrano in miglioramento le condizioni di un altro paziente, un 60enne di Roccadaspide, anche lui ricoverato a Salerno. Un ulteriore caso riguarda un 78enne di Agropoli, attualmente in cura presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli, dove si trova anch’egli in Rianimazione. Ricordiamo che il virus è stato identificato per la prima volta ad Agropoli il 6 agosto scorso, su un uccello morto trovato in città.

Continua l’attenzione delle autorità sanitarie sulla diffusione del virus West Nile, soprattutto nelle persone già vulnerabili o con patologie preesistenti.

Fonte: SalernoToday