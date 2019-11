Oggi a Modena “le sardine” scenderanno in piazza contro Salvini che, impegnato nella campagna elettorale, sbotta su Facebook: “Bella roba”

Dopo aver riempito Piazza Maggiore a Bologna, continua l’operazione di resistenza delle cosiddette “sardine” che oggi saranno a Modena per opporsi strenuamente alle politiche caldeggiate dal leader della Lega Matteo Salvini che proprio oggi approderà in città per la campagna elettorale in vista delle regionali in Emilia Romagna previste per Gennaio 2020.

“Uno di loro mi voleva morto”

Questa mattina il leader del Carroccio ha risposto tramite Facebook all’offensiva delle sardine. Ecco cosa ha scritto:

Una delle sardine democratiche che sara’ oggi in piazza a modena contro di me, tempo fa invocava il mio omicidio da parte di un giustiziere e mi raffigurava a testa in giu’. bella roba.

In attesa della manifestazione di oggi, “le sardine” hanno annunciato un nuovo flash-mob, questa volta nel Centro Italia, in particolare a Firenze: la Toscana, infatti, è una delle regioni che nel corso del 2020 saranno chiamate a rinnovare il proprio Consiglio Regionale, insieme ad Emilia-Romagna, Calabria, Campania, Liguria, Veneto e Puglia.

