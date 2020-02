Assist inaspettato da parte di Salvini al leader di Italia Viva Matteo Renzi: “Su alcune cose ha ragione: stacchi la spina al Governo”

Sarebbe incauto definire quella che Matteo Salvini ha fatto al suo omonimo Renzi ieri come un’apertura elettorale, è piuttosto l’aver trovato un territorio comune sul quale lavorare, tenendo ben lontana la suggestione che vorrebbe Verdini regista di un accordo tra le parti in vista delle regionali in Toscana:

“Su alcune cose ha ragione“, afferma il leader della Lega, “Che la riforma della giustizia così com’è non funziona, che il reddito di cittadinanza così com’è non funziona, che bisogna sbloccare i cantieri (…) Sono punti comuni sui quali si può lavorare, ma stacchi la spina al Governo”.

Cosa succederà dunque se davvero Italia Viva dovesse decidere di non sostenere più il Conte bis, e dimenticandoci per un attimo l’ipotesi che alcuni deputati e senatori centristi vadano a rimpinguare i numeri della maggioranza? Salvini non ha dubbi:

“La Lega in un Governo elettorale? Non siamo disposti a Governi arlecchino. Tutto ciò che può portare ad elezioni mi interessa, tirare a campare no”.

Poi invita a ridimensionare i litigi politici e a concentrare tutte le forze del Governo sull’emergenza coronavirus; tuttavia, non risparmia l’attacco al Premier Giuseppe Conte:

Se non e’ in grado di difendere l’Italia e gli italiani vada a casa

