Al ‘Ferraris’, Sampdoria-Inter termina 3-1 per i nerazzurri; nonostante l’inferiorità numerica, i ragazzi di Antonio Conte trovano la sesta vittoria consecutiva

Sampdoria-Inter scendono in campo allo stadio ‘Luigi Ferraris’ per il secondo anticipo della sesta giornata di campionato. I nerazzurri vincono per 3-1 e conquistano la sesta vittoria consecutiva e arrivano al big match contro la Juventus (in programma domenica prossima) con due punti di vantaggio sui bianconeri.

La partita

L’Inter domina in lungo e in largo nel primo tempo: nonostante i 7 cambi di formazione, la squadra allenata da Antonio Conte non dimostra di avere timore dell’11 blucerchiato. Dopo diverse conclusioni, neutralizzate dalla difesa di casa, al 20′ arriva il vantaggio.

Su una conclusione provata da Sensi, Sanchez devia col fondo-schiena e la palla supera Audero. Nonostante il colpo fortuito decisivo del cileno, la Lega ha assegnato (temporaneamente) la rete all’ex-centrocampista del Sassuolo. Ma due minuti dopo, il binomio si ripete ed è 0-2. Questa volta, Sensi calcia non benissimo ed è fortunato a trovare sulla traiettoria El Nino Maravilla, il quale ribatte in porta ed il goal è tutto suo.

La reazione della Sampdoria è affidata ad una conclusione di Quagliarella, respinta da Handanovic e conclusa poi sul fondo da Linetty. Invece, l’Inter trova anche il terzo goal con Candreva ma viene annullato per offside.

Nella ripresa, c’è subito una prima svolta: Alexis Sanchez viene ammonito per la seconda volta (la prima nel primo tempo) per simulazione e lascia l’Inter in 10 uomini. La Sampdoria ne approfitta subito e trova l’1-2: scambio Linetty-Jankto con l’ex-Udinese bravo ad infilare Handanovic con un diagonale preciso.

Ma l’Inter di Conte non si abbatte e, nonostante l’inferiorità numerica, ristabilisce le distanze dopo 5 minuti: Brozovic pesca in profondità Gagliardini, il numero 5 ci prova una prima volta ma viene murato da Audero, poi ha una seconda occasione e non sbaglia, segnando il 3-1.

Nel finale di gara, la Sampdoria prova a rendere meno amara la quinta sconfitta stagionale (su sei gare di campionato) ma senza successo. L’Inter esce da ‘Marassi’ con 3 punti fondamentali: domenica sarà big-match contro la Juventus. Da capolista.

Sampdoria-Inter 1-3: il tabellino

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot; Depaoli (56′ Bonazzoli), Ekdal (68′ Ronaldo Viera), Linetty (73′ Caprari), Murru; Jankto; Quagliarella, Rigoni. – All. Eusebio Di Francesco

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (58′ D’Ambrosio), Gagliardini, Brozovic, Sensi (66′ Barella), Asamoah; Lautaro (56′ Lukaku), Sanchez. – All. Antonio Conte

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 20′ Sensi (I), 22′ Sanchez (I), 56′ Jankto (S), 61′ Gagliardini (I)

Ammoniti: Bastoni (I), Rigoni (S), Sanchez (I), Linetty (S), Skriniar (I)

Espulsi: 47′ Sanchez (I) per somma di ammonizioni

