Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni

A “Marassi”, Sampdoria-Napoli si affrontano nel posticipo della quinta giornata: partneopei per la vetta solitaria, blucerchiati per stupire. Le probabili formazioni

Si prospetta una bella partita quella tra Sampdoria-Napoli: a “Marassi”, le due squadre si affrontano nel primo dei tre posticipi della quinta giornata di Serie A. Fischio d’inizio dell’incontro fissato alle ore 18:30.

I partenopei allenati da Luciano Spalletti vogliono vincere per riprendersi la vetta solitaria della classifica a punteggio pieno, scavalcando nuovamente sia Inter che Milan, vincenti nei rispettivi match. Dopo il 4-0 all’Udinese, sono arrivati messaggi importanti: il Napoli ora punta a confermarsi. Di fronte però c’è una squadra come quella di D’Aversa che sta iniziando a prendere le misure al campionato: dopo il 2-2 con l’Inter è arrivata una vittoria importante per 3-0 sul campo dell’Empoli. Adesso la Sampdoria punta ad un nuovo blitz per salire in quota nelle parti alte della classifica.

QUI SAMPDORIA – D’Aversa pensa di confermare in toto la formazione che ha sconfitto nettamente l’Empoli domenica. Davanti ad Audero, blocco centrale intoccabile con Colley e Yoshida ed i due terzini Bereszynski-Augello. Thorsby dovrebbe farcela a recuperare per giocare dal 1′ in coppia con Adrien Silva mentre Candreva e Damsgaard agiranno sulle corsie. Davanti Ciccio Caputo – due gol nel turno precedente – spalleggia Quagliarella, il grande ex della sfida odierna.

QUI NAPOLI – Solo due cambi per Luciano Spalletti rispetto alla sfida di lunedì ad Udinese. Le novità sono sulla trequarti dove Lozano è favorito per prendere il posto di Politano mentre dovrebbe rivedersi anche Zielinski come fulcro del gioco con Elmas pronto ad accomodarsi in panchina. Intoccabili capitan Insigne e Osimhen per completare la fase offensiva. Conferma per Rrhamani al fianco di Koulibaly mentre c’è ancora Zambo Anguissa in mezzo. Out Demme.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. – All. D’Aversa

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. – All. Spalletti.