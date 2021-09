Uomini e Donne, anticipazioni 23 settembre 2021

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Giovedì 23 settembre si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Puntuale alle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

La tronista Roberta ha messaggiato con un nuovo corteggiatore ma ha deciso di portare in esterna di nuovo lo chef-pugile, con cui era già uscita e con cui si era trovata molto bene.

I due tronisti invece, sono usciti con la stessa ragazza. Questa situazione ha fatto innervosire Matteo che decide di interrompere la conoscenza con lei poichè non sopporta chi sta ”con un piede in due scarpe”. Il tronista non torna indietro, neanche quando la corteggiatrice dice di preferire conoscere lui a Joele.

Per il trono Over, nuovo siparietto e nuova lite tra Gemma e Tina. La dama ancora non ha nessun corteggiatore e l’opinionista attribuisce questo problema al fatto che si sia fatta troppi ritocchi e ormai sia diventata troppo ”finta” esteticamente. Non mancheranno le risposte piccate della dama torinese che cerca di difendersi dagli attacchi della nemica.