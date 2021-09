Roma-Udinese, le probabili formazioni del match

Allo stadio “Olimpico“, Roma-Udinese si affrontano per il posticipo della quinta giornata: Mourinho e Gotti a caccia di riscatto. Le probabili formazioni

Roma-Udinese si può identificare in una sola parola: riscatto. Allo stadio Olimpico, giallorossi e bianconeri friulani si sfidano nel posticipo della quinta giornata di Serie A: fischio d’inizio alle ore 20:45.

Dopo l’inaspettato ko subito in casa del Verona, José Mourinho mette in riga i suoi calciatori e chiede loro una prestazione ben diversa rispetto a domenica, anche per dare un segnale importante in vista del derby con la Lazio in programma nel prossimo turno. Anche i bianconeri di Gotti hanno assaporato amaramente la prima sconfitta stagionale prendendo 4 sberle dal Napoli in casa: Pereyra e soci vogliono voltare pagina e puntano al blitz nella Capitale giallorossa.

QUI ROMA – Mourinho quasi con le scelte obbligate ma con diversi cambi: in difesa dovrebbe rivedersi Smalling dal 1′ in coppia con Mancini mentre sono confermati Karsdorp e Calafiori (Vina è out) sulle fasce laterali. Centrocampo “obbligato” con Cristante e Veretout mentre le novità sono sulla trequarti. Inamovibile capitan Pellegrini (in forma strepitosa) mentre Zaniolo potrebbe riposare in favore di Carles Perez o Shomurodov mentre dall’altra parte Mkhitaryan dovrebbe riprendersi il posto dal 1′. Davanti c’è Abraham.

QUI UDINESE – Non sono previsti stravolgimenti di formazione per Luca Gotti in vista della sfida contro i giallorossi. Blocco difensivo davanti a Silvestri con Becao, Nuytinck e Samir mentre in mezzo presente Makengo con Pereyra-Arslan mezz’ali. Sulle fasce c’è Zeegelaar a sinistra (Stryger Larsen convocato ma non al meglio) con Molina dalla parte opposta. Davanti presente ancora Deulofeu con Pussetto.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo (Perez/Shomurodov), Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Makengo, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto.