L’allerta rossa sulla città di Genova mette a rischio la sfida tra Sampdoria-Udinese, valida per la tredicesima giornata di Serie A: la situazione

Una storia che si ripete. Le nuove precipitazioni sulla Liguria e lo stato di allerta meteo mette a rischio anche la partita tra Sampdoria-Udinese, valida per la tredicesima giornata di Serie A.

Il match dovrebbe disputarsi alle ore 15 ma l’allerta ‘rossa’ su Genova potrebbe compromettere la disputa dell’incontro. La situazione, ad oggi, prevede che la partita potrebbe prendere regolarmente il via, visto che lo stato di emergenza maltempo potrebbe perdurare fino alle ore 12, ovvero tre ore prima del match.

Se le cose dovessero mettersi in questo modo, doriani e friulani potranno scendere in campo regolarmente alle ore 15. In caso, dovesse peggiorare la situazione, l‘arbitro Pairetto deciderà sul campo, insieme all’ausilio dei due capitani, il da farsi per la disputa del match.

E l’ennesimo episodio in questo inizio di stagione che si ripete per quanto concerne il “Ferraris” di Genova e sempre quando si disputano le gare casalinghe della squadra del patron Massimo Ferrero. Infatti, prima dell’Udinese, anche contro Torino (in panchina c’era Di Francesco) e Roma la gara era stata a rischio per il maltempo: in entrambe le circostanze, il rinvio è stato scongiurato.

