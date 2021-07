San Marino nella storia! Con Perilli prima medaglia alle Olimpiadi

Bronzo storico per San Marino. Alessandra Perilli porta a casa la prima medaglia di sempre alle Olimpiadi. Quinta l’azzurra Stanco

Alessandra Perilli porta il San Marino nella storia delle Olimpiadi. La medaglia di bronzo conquistata nel trap femminile è la prima di sempre per il Titano. Solo quinto posto per l’italiana Silvana Stanco, oro per la strafavorita slovacca Stefecekova. La statunitense Browning chiude il podio con l’argento.

“Ancora non ci credo. Sono andata a sparare e ho detto: non potevo arrivare ancora una volta quarta, la volevo” – questo il commento della leggendaria Alessandra Perilli dopo la sua storica medaglia di bronzo a Tokyo 2020. “Cosa cambia da oggi per lo sport a San Marino? Che i giovani non devono mollare, il mio motto è ‘mai dire mai’ e ora nel mio futuro c’è Parigi”.

La gara

La finale del trap femminile è stata molto condizionata da un forte vento che ha inficiato non poco sulle prestazioni delle atlete olimpiche. Sono fioccati, come era prevedibile, gli errori: al venticinquesimo piattello è stata eliminata infatti l’australiana Penny Smith. L’italiana Silvana Stanco ha tentato il tutto per tutto provando a rimediare, ma inutilmente: eliminata al trentesimo piattello. Alessandra Perilli, dopo un accesissimo testa a testa con l’australiana Scalan fa la storia della Serenissima Repubblica di San Marino, terzo stato più piccolo d’Europa.