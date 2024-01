Sanremo 2024, al via la vendita dei biglietti per il Festival: info utili

di Rita Milione

Da oggi, martedì 23 gennaio, gli appassionati della musica italiana potranno acquistare i biglietti per partecipare a una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2024. Quest’anno, Amadeus condurrà il suo quinto Festival consecutivo che si terrà al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio: un evento attesissimo che vedrà la partecipazione di 30 Big (27 + 3 giovani) e tantissimi ospiti.

Ecco cosa bisogna fare per acquistare i preziosi biglietti per il Festival di Sanremo 2024

Per acquistare i biglietti basterà andare sul sito ufficiale del Teatro Ariston a partire dalle ore 9.00 del 23 gennaio 2024. Tra le tante possibilità che ci sono per assistere al Festival di Sanremo c’è quella di aderire all’iniziativa della Direzione Canone, Beni Artistici e Accordi Istituzionali per provare ad aggiudicarsi un soggiorno a Sanremo e i biglietti per la finale del Festival.

Di seguito troverete un dettaglio completo dei prezzi per ogni serata e per le diverse tipologie di posti: i biglietti platea per le prime quattro serate (dal 6 al 9 febbraio) costano 200 euro; i posti in galleria (dal 6 al 9 febbraio) costano 110 euro. La serata finale ha dei prezzi molto più alti: il prezzo per un biglietto in platea nella serata finale vale 730 euro, mentre quello della galleria è pari a 360 euro.