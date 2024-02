Sarno, detiene in casa un’arma clandestina: arrestato 25enne

di Rita Milione

Nella mattinata del 17 febbraio, a Sarno (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, un 25enne del posto per “detenzione illegale di arma clandestina” perché a seguito di una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 8 a salve, modificata in arma da sparo, priva di matricola, e tre proiettili. Per l’uomo è stata disposta la traduzione presso la casa circondariale di Salerno.