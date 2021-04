Al Mapei Stadium, il Sassuolo di De Zerbi ospita la Fiorentina. Torna Berardi, out Caputo, Ribéry dal primo minuto

Sassuolo e Fiorentina si affrontano oggi nell’anticipo delle 18.00 della 31^ giornata di Serie A. Match che al Mapei Stadium mette di fronte due squadre in cerca di punti importanti in questa fase del campionato. I neroverdi, dopo la vittoria della scorsa settimana vogliono consolidare l’ottavo posto insidiato dal Verona mentre Iachini deve fare i conti con una classifica complicata con il discorso salvezza che potrebbe presto chiudersi ma che richiede ancora degli sforzi.

QUI SASSUOLO – Per De Zerbi molti i dubbi. Tornano a disposizione Berardi e Defrel ma non Caputo. Trio offensivo che quindi sarà composto dall’esterno azzurro sulla destra, Djuricic trequartista, Boga sulla sinistra mentre Raspadori sarà di nuovo il vice-Caputo. A centrocampo Locatelli è acciaccato, dentro Magnanelli in coppia con Maxime Lopez. Ballotaggi poi sulle fasce difensive con il dubbio Kyriakopoulos-Rogerio sulla sinistra e Muldur-Toljan a destra.

QUI FIORENTINA – Iachini potrà contare di nuovo su Ribéry e Pulgar entrambi rientranti dalla squalifica. Proprio a centrocampo il tecnico è pronto ad un esclusione d’eccellenza ovvero quella di Castrovilli, con Amrabat pronto a scalzarlo e a fare reparto con Bonaventura e Pulgar. Sulle fasce Caceres e Biraghi mentre il trio difensivo sarà composto da Martinez Quarta, Pezzella e Milenkovic.

Dove vedere il match

Sassuolo-Fiorentina sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky, visibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport. In streaming su Now Tv e SkyGo.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. – De Zerbi

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. – Iachini