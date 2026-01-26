School Experience 5 arriva a Ferrara

di Pasquale Corvino

Prosegue il viaggio di School Experience 5, il festival itinerante dedicato al cinema e alla formazione dei più giovani. La terza tappa dell’iniziativa si svolgerà a Ferrara da mercoledì 28 a venerdì 30 gennaio, coinvolgendo oltre mille studenti provenienti da istituti scolastici di diverso ordine e grado.

Il progetto è realizzato nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al linguaggio audiovisivo attraverso visioni guidate, dibattiti e attività formative.

Partner territoriale dell’appuntamento emiliano-romagnolo è un’associazione culturale attiva da anni sul territorio ferrarese, che collabora al coinvolgimento delle scuole e alla realizzazione delle attività. Gli eventi si svolgeranno presso l’Auditorium dell’I.I.S. Luigi Einaudi, trasformato per tre giorni in luoghi di confronto e crescita.

Il programma prevede la proiezione di film e cortometraggi suddivisi per fasce d’età, con particolare attenzione a tematiche considerate centrali per le giovani generazioni: bullismo e discriminazioni, identità e inclusione, fragilità emotive, relazioni familiari e amicali, rispetto dell’ambiente e amore per la natura.

Le giornate saranno scandite da sezioni dedicate alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, con opere che spaziano dal cinema di finzione al racconto educativo e sociale. Al termine delle proiezioni, gli studenti prenderanno parte a dibattiti guidati e votazioni digitali, diventando giurati attivi del festival.

Per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado è previsto anche il MOVIE LAB, un laboratorio interattivo pensato per introdurre i giovani al linguaggio cinematografico e alle sue tecniche, offrendo un’esperienza pratica di costruzione di una scena audiovisiva.

School Experience 5 proseguirà nelle prossime settimane con tappe in diverse regioni italiane, confermandosi un progetto educativo diffuso capace di unire cinema, scuola e territorio e di coinvolgere migliaia di studenti in tutta Italia.